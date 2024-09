Essa é a nova profissão do goleiro Bruno após conquistar a liberdade condicional

Imagens publicadas por um perfil do Instagram mostram a nova atuação profissional do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio. Conforme reportagem do O Globo, o ex-jogador estaria trabalhando como entregador de móveis em uma empresa na cidade de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro.

As imagens, que foram compartilhadas no perfil “Rio das Ostras 24h” no Instagram, mostram o ex-goleiro desempenhando suas funções profissionais. De acordo com a reportagem, Bruno trabalha na Casa Unamar há mais de um ano, onde atua como entregador de móveis e tem o expediente em horários variados.

Em setembro de 2023, o próprio Bruno compartilhou um vídeo do estabelecimento, que possui filiais em Cabo Frio e Macaé. Vale lembrar que Bruno está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

Após a mudança de regime em sua prisão, o ex-goleiro chegou a atuar em algumas equipes de futebol, mas não seguiu no esporte.

Relembre o caso

Bruno foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio no ano de 2010, ele também respondeu pelo sequestro do próprio filho, Bruninho. Na época Bruno era jogador do Flamengo.

Recentemente, o caso se tornou um documentário que foi produzido pela Netflix, e deverá ficar disponível para os assinantes da plataforma no dia 26 de setembro. Nomeado de “A Vítima Invisível” o documentário aborda os fatos que antecederam o assassinato de Eliza Samúdio. Diferente de outras produções sobre o assunto, a história é contada pelo ponto de vista da modelo e não do ex-goleiro.

Conforme informações da produção, o documentário teve acesso à conversas nunca divulgadas antes e que mostram detalhes do caso pelos “olhos de Eliza”. O trailer da produção foi divulgado recentemente pela plataforma de streaming e pode ser visto abaixo: