Polícia caça ‘maníaco do Uno’ na zona leste de São Paulo

Maníaco do Fiat ou maníaco do boné vermelho foi filmado por câmeras de segurança

Um homem usando um boné vermelho está sendo procurado na zonal leste de São Paulo após tentar agarrar pelo menos quatro mulheres e arrastá-las para seu carro, um Fiat Uno cinza, sem placa.

O “maníaco do Uno” ou “maníaco do boné vermelho”, como está sendo chamado depois que imagens de câmeras de segurança mostraram ele tentando atacar as vítimas, que tinham entre 16 e 34 anos, já foi identificado pelas autoridades, que preferiram manter sua identidade sob sigilo, mas sabem que trata-se de um homem de 48 anos que já foi condenado por homicídio e roubo. Até o começo desta tarde ainda não havia informação de sua prisão.

Os ataques acontecem todos na última sexta-feira, entre 17h10 e 18h40. Todas conseguiram escapar empurrando-o e fugindo do local, e apesar de não terem sido abusadas elas disseram à polícia que não tinham dúvidas que a intenção dele era estuprá-las.

"Maníaco do Fiat" ou "maníaco do boné vermelho" atacou quatro mulheres na semana passada (Reprodução/TV Globo)

Os ataques ocorrem nos bairros do Parque São Lucas, Vila Oratório, na avenida Sapopemba, na Vila Regente Feijó, e cada ataque foi registrado em uma delegacia diferente. Em todas as ocasiões, ele aproximou-se, deu uma chave de braço na vítima e tentou empurrá-la para dentro do Fiat.

As ocorrências foram registradas como roubo e constrangimento ilegal, mas na medida em que as vítimas foram efetuando denúncias a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que a natureza inicial da ocorrência pode ser alterada.

“Conforme prevê a legislação, a natureza inicial da ocorrência pode ser alterada durante o inquérito, sem prejudicar as investigações ou a responsabilização dos envolvidos”, diz a SSP .