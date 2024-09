Quaest: Boulos sobe e Marçal cai, mas pesquisa ainda indica empate triplo em São Paulo

A primeira pesquisa divulgada desde o episódio da cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB), durante debate na TV Cultura, domingo (15), mostra que o coach não se beneficiou. Ele caiu três pontos na Quaest divulgada nesta quarta (18), e marca agora 20%. Guilherme Boulos (PSOL), pelo contrário, subiu dois e está com 23%, encostando de vez em Ricardo Nunes (MDB), que tem 24%. O resultado, no entanto, continua apontando empate técnico na liderança, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Datena interrompeu a sequência de queda que vinha sofrendo e subiu dois pontos, com 10%, em quarto lugar, ainda empatado tecnicamente com Tabata Amaral (PSB), que tem 7% (antes eram 8%).

Marina Helena (Novo) surge com 2%, mesmo número do levantamento passado, enquanto os demais candidatos não atingem 1%. Os indecisos são 5% e brancos e nulos, 8%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

Segundo turno

Em um segundo turno, Nunes venceria tanto Boulos quanto Marçal. Numa disputa entre Boulos e Marçal, a pesquisa indica que o empate técnico entre os dois permanece.

Mas na disputa entre Nunes e Boulos, o atual prefeito caiu dois pontos em relação à pesquisa anterior, enquanto o psolista subiu dois. Nunes venceria com 46% (eram 48%) e Boulos marcaria 35% (antes eram 33%). Brancos e nulos seguiram com 13% e indecisos também se mantiveram, com 6%.

Nunes contra Marçal teve queda para os dois candidatos, três pontos cada um. Nunes com 47% (eram 50%) e Marçal com 27% (eram 30%). Já os brancos e nulos subiram expressivos cinco pontos, passando de 15% para 20%. Indecisos subiram um ponto, de 1% para 2%.

Marçal caiu também num eventual confronto com Boulos. O candidato do PRTB caiu três pontos, e foi de39% para 36%, enquanto o nome do PSOL subiu dois pontos, de 40% para 42%. Brancos e nulos mantiveram-se em 17% e indecisos, em 5%.