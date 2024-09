O horário de verão vai voltar?

Amado por alguns e odiado por outros, o horário de verão foi abandonado no Brasil em 2019 pela baixa eficiência na economia de energia, de acordo com o governo da época, mas agora, em função da seca recorde do país, o governo Lula estuda retomar o projeto.

ANÚNCIO

O calor extremo dos últimos meses as poucas chuvas no período fizeram com que os reservatórios das hidrelétricas perdessem volume e a maior parte da energia do país vem dessa matriz. Com achegada do verão, a demanda de energia tende a crescer com o uso de ventiladores e ar-condicionados, e por isso o governo Lula está estudando o retorno do horário de verão.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema (NOS) devem apresentar ao governo nos próximos dias um estudo sobre a viabilidade e eficiência da medida diante do problema atual.

COMO FUNCIONA O HORÁRIO DE VERÃO

No horário de verão, os relógios são adiantados em uma hora. Como há luz natural até mais tarde nos horários de verão, quando as pessoas chegam em casa do trabalho não precisam ligar as lâmpadas e o acionamento da iluminação urbana também começa mais tarde, diminuindo a carga em horário considerado de maior demanda.

A economia de energia, segundo os especialistas, é de apenas 0,5%.