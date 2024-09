Lotofácil sai para apostadores de Goiás e Minas Gerais

Duas apostas dividem o prêmio da Lotofácil sorteada nesta segunda-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Goiânia, em Goiás, e Ponte Nova, em Minas Gerais, e cada uma delas vai engordar sua conta bancária com R$ 562.538,27.

Na faixa dos 14 números, trezentos e quarenta apostas faturaram R$ 991,18 e 10.638 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados ontem foram:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 25

NOVO SORTEIO

A Lotofácil retoma o sorteio nesta terça-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita até 19h. O sorteio ocorre a partir das 20h.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.