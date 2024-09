As unhas ao contrário, a tendência que está causando sensação no TikTok. Você usaria?

A aparência das mãos diz muito sobre uma pessoa, sendo o reflexo não apenas da idade, mas também do estilo de vida. Além disso, as mãos são ferramentas fundamentais para muitas atividades, por isso estas são apenas algumas das razões para mantê-las limpas e cuidadas.

No mundo da manicure, há uma ampla gama de opções que se adaptam a quase todas as exigências, especialmente das mulheres. Desde algo simples e discreto, até alternativas bastante arrojadas e originais, que muitas vezes dificultam o desempenho das mãos ao realizar alguma atividade cotidiana.

Algumas das técnicas são a Clássica ou Francesa, a de gel, a acrílica, de porcelana e a de seda ou fibra de vidro. Claro que uma técnica pode ser mais ou menos agressiva, sendo a manicure de esmalte normal ou tradicional a mais amigável com as nossas unhas. Enquanto as unhas de gel e acrílicas requerem um processo mais invasivo, que pode enfraquecer nossas unhas e torná-las quebradiças. No entanto, essas são as mais populares no momento.

A tendência mais original do Tik Tok: unhas ao contrário

Uma nova forma de usar unhas acrílicas está se tornando uma tendência na rede social chinesa Tik Tok. Trata-se das unhas invertidas ou ao contrário, que, embora tenham surgido no início deste ano, agora, perto do final de 2024, já são um grande sucesso que também gerou controvérsia. Alguns as defendem, enquanto outros se tornaram seus detratores.

Uma das especialistas da conta Medusa Beauty Room explicou o que consiste nesta tendência e como é feita. São unhas artificiais que, em vez de serem colocadas apontando para a frente da mão, são colocadas viradas para a área do corpo, o que cria um impacto.

“A técnica de soft gel é usada, na qual são colocadas pontas (unhas artificiais) dedo por dedo de forma inversa e são fixadas com um gel especial ao serem expostas a uma lâmpada de raios UV, em seguida, é feita a esmaltação com a cor de sua preferência”, explicou a manicure.

Muitos afirmam que são recomendáveis, já que pela posição em que estão, poderia aumentar ainda mais a ocorrência de fungos, algo que tende a ser comum em pessoas que usam unhas de gel ou acrílicas. Algumas simplesmente não gostam porque não são práticas nem bonitas: “Suponho que você seja fã do Wolverine 😭”, “O mundo ao contrário”, “Agora mais perigosas do que antes”, “Bizarras”, “Você coloca a mão no bolso e pronto, nunca mais a mão sai”, e “Eles não querem colocar os cílios para dentro também?”.