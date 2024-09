Vai tentar a sorte na Lotofácil? Veja os números sorteados neste sábado

A Lotofácil deste sábado promete pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio que pode chegar a R$ 1,7 milhão.

Confira os números da Lotofácil deste sábado:

01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

No sorteio de ontem nada menos do que dez apostas dividiram o prêmio da loteria. Os sortudos fizeram suas apostas nas cidades de Camamu (BA), Goiânia (GO), Timon (MA), Cuiabá (MT), Engenheiro Beltrão (PR), Lagoa Vermelha (RS), São José do Rio Pardo (SP), Tambaú (SP), Franco da Rocha (SP) e Piracicaba (SP) e cada um deles embolsou R$ 136.899,59.

Um número grande de apostadores também acertou a faixa dos 14 pontos, foram 948 no total, e cada um deles faturou R$ 432,56. Na faixa dos treze pontos, 18.921 apostas levaram R$ 30 cada.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.