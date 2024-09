Chuva Preta é perigosa?

A cidade de São Paulo tem registrado os piores índices de qualidade do ar de sua história e de cidades como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Kinshasa, na República Democrática do Congo em função da onda de calor que paira sobre o centro-sul do Brasil, que não permite a dissipação dos poluentes, e da fumaça das queimadas que ocorrem em grande parte do país.

Uma frente fria se aproxima do sudeste no próximo domingo e deve trazer chuva, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do ar, mas segundo os meteorologistas a cidade pode registrar o fenômeno conhecido como “chuva preta” ou “chuva negra”.

O fenômeno é raro e ocorrem quando uma quantidade muito grande de partículas (fumaça) e gases (poluição) se juntam às partículas de água das nuvens, caindo em forma de chuva. A chuva negra ajuda a limpar a atmosfera e melhora a qualidade do ar, mas vem contaminada com uma série de partículas e resíduos que podem ser perigosos se ingeridos por humanos ou animais.

A grosso modo, a chuva cheira a fumaça e poluição, mas não é um risco em contato com a pele ou cabelos, apesar de poder manchar as roupas das pessoas. Pode causar algum incômodo em contato com os olhos, mas basta lavar bem com água fresca e sabonete fresco ou usar colírios para fazer a limpeza.

O maior risco da chuva preta é se a água for ingerida, por estar contaminada. Isso pode ocorrer porque a água desce para os córregos, rios e pode chegar aos afluentes e lençóis freáticos que abastecem cidades que não dispõem de usinas de tratamento de água eficientes.