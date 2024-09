STJ nega novo pedido de Habeas Corpus em nome da mãe de Deolane Bezerra

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um novo pedido de Habeas Corpus em nome de Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra. A solicitação foi feita pela defesa visto que ela está presa desde o dia 4 de setembro na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife. Segundo o Splash, este foi o segundo pedido de Habeas Corpus feito pela defesa de Solange.

Conforme a reportagem, a decisão de manter Solange presa foi tomada pelo ministro presidente Herman Benjamin, do STJ. Inicialmente um outro pedido de Habeas Corpus foi feito unto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e negado, o que motivou a nova solicitação perante o STJ.

No dia 4 de setembro, Solange e Deolane foram presas de forma preventiva como parte da “Operação Integration” que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. De acordo com reportagens publicadas anteriormente, as duas mulheres seriam parte de um esquema que envolvia apostas esportivas.

Investigação antiga

O início das investigações a respeito do caso teria sido no ano de 2022. Na ocasião, pessoas envolvidas com o jogo do bicho passaram a ser investigadas depois de migrarem para o ramo das apostas online.

No decorrer das investigações, os policiais chegaram ao nome de Deolane, que supostamente teria aberto uma empresa de bet para lavar dinheiro. A casa de apostas, inaugurada pela empresária em julho de 2024, foi registrada com capital de R$30 milhões.

O nome de Solange foi envolvido no processo visto que ela teria sido usada no esquema. Por conta do suposto envolvimento, ela teve um total de R$3 milhões bloqueados pela justiça e a prisão preventiva determinada. Diferente de Deolane, que conseguiu um Habeas Corpus, mas voltou a ser presa após descumprir as medidas cautelares, Solange não teve o benefício concedido pela Justiça e segue presa há 1 semana.