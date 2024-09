Mega-Sena de hoje vale R$ 46,8 milhões; confira as dezenas

Hoje tem sorteio do concurso 2773 da Mega-Sena e o apostador que acertar as seis dezenas do sorteio pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 46,8 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira:

19, 23, 32, 34, 38, 57

ÚLTIMO SORTEIO

No sorteio de terça-feira o prêmio da Mega não saiu. Entretanto, 51 apostadores acertaram a quina e cada uma delas embolsou a quantia de R$ 64.804,31. No sorteio da loteria, apostadores que acertaram apenas quatro números também são premiados, Neste sorteio foram 4.052 e cada um ganhou R$ 1.165,21.