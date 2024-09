Eleições em SP: Nunes e Boulos lideram; Marçal cai, diz Datafolha

A acirrada disputa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo começa a mostrar o poder do horário eleitoral na TV e aponta o atual Prefeito Ricardo Nunes crescendo e assumindo a liderança nas intenções de voto com 27%, segundo pesquisa da Datafolha. Atrás, mas tecnicamente empatado está Guilherme Boulos (Psol), com 25%, e o azarão Pablo Marçal aparece isolado na terceira posição, com 19%.

ANÚNCIO

Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, o triplo empate marcado nas últimas pesquisas acabou e Marçal, que teve ascensão meteórica nas primeiras semanas, viu parte do seu suposto eleitorado diluir.

Na última pesquisa Datafolha, na semana passada, os três candidatos estavam embolados na primeira posição, com Boulos liderando com 23% e Marçal e Nunes disputando cabeça a cabeça com 22%.

Analistas acreditam que a total falta de propaganda em horário político de Marçal, cujo partido não tem representação mínima no Congresso, possam ser uma das explicações para sua repentina queda, após um crescimento acelerado de 7 pontos percentuais em agosto. Já Ricardo Nunes, que subiu na pesquisa, detém 65% do tempo de propaganda eleitoral gratuita na cidade de São Paulo .

O segundo pelotão é formado por Tabata Amaral (PSB) que caiu de 9% para 8% e José Luiz Datena, que caiu ainda mais, de 7% para 6%, praticamente metade das intenções de voto que tinha no começo da corrida eleitoral.

A pesquisa aponta, por fim, Maria Helena (Novo), com 3%, Beto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP) com 1%. Brancos e nulos ficaram em 7% e indecisos, em 4%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.