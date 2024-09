Saiba quem é a vereadora que morreu após passar mal em Goiás; família diz que ela vomitou sangue

A vereadora Thais Kelly Ramos da Silva, de 26 anos, conhecida como Thais do Duca (Podemos), morreu após passar mal na cidade de Varjão, em Goiás. Familiares disseram que a jovem chegou a vomitar sangue, quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ela foi levada a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, mas não resistiu e faleceu. As causas do óbito não foram reveladas.

ANÚNCIO

Thais nasceu em Varjão, se formou em Direito e ingressou na política em 2020, quando foi eleita vereadora. Agora, ela buscava a reeleição. Nas suas redes sociais, dizia ser uma defensora das mulheres e costumava compartilhar os projetos de sua autoria.

A última postagem feita por ela foi no dia 7 de setembro, quando falou sobre as suas propostas de campanha deste ano (veja no vídeo abaixo):

Na terça-feira (10), ela passou mal e acabou falecendo. O velório dela foi realizado na sede da Câmara de Vereadores de Varjão. Já o enterro ocorreu na manhã desta quarta-feira (11) no Cemitério Abraão Cândido Rezende.

Uma amiga da vereadora descreveu e lamentou a sua morte em postagem nas redes sociais. “Era tão dedicada, esforçada e inteligente. Saiba que deixou um legado lindo, uma menina cheia de Deus, tinha tantos projetos. O meu coração chora a sua partida”, publicou.

O Podemos, partido da vereadora, também prestou sua homenagem. “Candidata à reeleição, Thais tinha um futuro brilhante na política, marcada por sua jovialidade, energia e compromisso em fazer a diferença. Sua partida precoce nos deixa sem uma liderança jovem e promissora. Neste momento de dor, expressamos nossos sentimentos à família, amigos e população de Varjão”, dizia a legenda da publicação.