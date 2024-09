Avião da VoePass precisa retornar ao aeroporto por falha técnica durante o voo

Uma aeronave da VoePass precisou retornar ao Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Minas Gerais, na última terça-feira, dia 10 de setembro, após apresentar problemas técnicos durante o voo. De acordo com o Metrópoles, o voo de número 2231 era proveniente da cidade de Itapetininga e tinha como destino o Aeroporto de Congonhas.

Por conta de problemas técnicos que fizeram os pilotos adotarem um procedimento de segurança, o avião retornou à Minas Gerais para realização de reparos. Em declaração ao Metrópoles, por meio de uma nota, a VoePass confirmou que a aeronave voltou a operar.

“Após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em um voo de traslado, sem passageiros, com destino a Congonhas. O avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa”.

“Procedimento de rotina”

Conforme declaração da empresa, todos os passageiros do voo foram atendidos de acordo com as normas previstas pela resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além disso, a companhia reforçou que o procedimento de manutenção faz parte da rotina das companhias aéreas.

“O envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo. Em hipótese alguma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e os órgãos reguladores”.

A VoePass ainda afirmou que seguem as “exigências rigorosas que garantem a segurança das operações das companhias aéreas”.

Recentemente, após acidente aéreo envolvendo um ATR da VoePass no interior de São Paulo, a empresa suspendeu 13 rotas que anteriormente eram realizadas por aeronaves da companhia. Entre as rotas suspensas está o trecho entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), que foi a mesma em que ocorreu o acidente.

De acordo com a VoePass, a suspensão das rotas foi realizada para uma “readequação de sua malha”, buscando garantir uma “melhora significativa para os passageiros”.