VÍDEO: Assalto a carro-forte tem explosões, troca de tiros e termina com cinco feridos, no interior de SP

Um assalto a um carro-forte causou pânico na Rodovia Candido Portinari, entre as cidades de Batatais e Restinga, no interior de São Paulo. Pelo menos 16 criminosos perseguiram, trocaram tiros com os vigilantes e ainda provocaram explosões no veículo, que ficou em chamas (veja o vídeo abaixo). Porém, eles não conseguiram acessar o cofre e fugiram na sequência. Cinco pessoas ficaram feridas por tiros e estilhaços.

O caso aconteceu por volta das 19h de segunda-feira (9), na altura do km 384 da rodovia. Segundo a polícia, os criminosos obrigaram o motorista de um caminhão-tanque a deixar o veículo atravessado na pista para bloquear o trânsito.

Na sequência, eles abordaram o carro-forte, mas os vigilantes reagiram e houve troca de tiros e perseguição ao longo da Estrada do Leite e a Rodovia Ronan Rocha (SP-345), no sentido Itirapuã (SP). Apesar disso, os bandidos conseguiram parar o carro forte e o explodiram.

Um vigilante foi baleado, e outras duas pessoas que também estavam no veículo foram atingidas por estilhaços. As vítimas foram socorridas e não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

Os assaltantes não conseguiram acessar o cofre o carro-forte e fugiram em carros de luxo e uma van, que seguiram em direções diferentes. De acordo com a polícia, eles estavam encapuzados e usavam luvas.

Durante a fuga, o funcionário de uma usina foi baleado na perna pelos suspeito e foi socorrido em estado grave. Já na Rodovia Abraão Assed, em Serra Azul, os criminosos trocaram tiros com uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), deixando um policial militar ferido. O estado de saúde do agente não foi informado.

A polícia teve que interditar a Rodovia Candido Portinari para a realização de perícia. No local, foram encontradas munições calibre .50 e 556. Os suspeitos são procurados, mas nenhum deles havia sido identificado e preso até a manhã desta terça-feira (10).