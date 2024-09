Quina 6529: veja os números sorteados nesta terça-feira

O prêmio para os apostadores que acertarem as cinco dezenas da Quina no sorteio desta terça-feira (10) está estimado em R$ 3,4 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas da Quina nesta terça-feira:

04, 07, 17, 30, 44

SORTEIO ANTERIOR

Nenhum apostador faturou o prêmio do sorteio de ontem da Quina, de acordo com a Caixa, e o valor acumulou para hoje. No sorteio desta segunda, quarenta e uma apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 8.942,28. Na faixa dos três acertos, 3.729 apostas levaram R$ 93,63.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.