O que poderá acontecer no aguardado encontro entre Kamala Harris e Donald Trump?

Os candidatos presidenciais dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, terão seu primeiro encontro cara a cara na noite desta terça (10), em um debate que será realizado pela rede de televisão ABC no Centro Nacional da Constituição em Filadélfia, na Pensilvânia. No Brasil, será transmitido a partir das 22h, com transmissão simultânea, pela GloboNews e pela CNN para seus assinantes. A CNN abre o sinal no seu canal do YouTube.

Trata-se de um encontro que milhões de pessoas assistirão e que provavelmente será o único encontro entre Harris e Trump antes das eleições, segundo informou ao Metro Puerto Rico Luis Dávila Pernas, presidente do Partido Democrata de Porto Rico (PDPR), e Carlos Mercader, analista político identificado com o Partido Republicano.

“Acredito que haverá ataques pontuais por parte de Kamala Harris sobre o tema do 6 de janeiro, sobre os casos criminais de Donald Trump. Acredito que Donald Trump não apenas a atacará. Ele irá atacá-la sobre o tema da imigração, o tema da inflação, mas ao mesmo tempo ele tem essa guerra travada com os meios de comunicação tradicionais, particularmente com a ABC. Ele já está em uma campanha constante, tanto arrecadando fundos quanto participando de diferentes eventos de campanha, onde ele já fez acusações de que a ABC estaria a favor dela, e que possivelmente teria vazado as perguntas”, afirmou Mercader.

Dávila Pernas e Mercader concordam que Harris buscará o momento para que Trump faça um comentário impróprio, para que ela consiga "a notícia do dia" depois, o que lhe proporcionará uma "promoção gratuita".

"Acredito que podemos ver um pouco de fogos de artifício amanhã, se houver um forte embate entre os dois candidatos em relação a temas específicos. Acredito que isso beneficiará Kamala Harris. Ela é advogada de profissão, ex-procuradora e, certamente, acho que também ajudou muito Trump (no debate passado) o fato de ele ter mentido e, basicamente, o presidente Biden não soube efetivamente confrontá-lo em suas respostas e dizer 'ele está mentindo por isso e aquilo'", disse Dávila Pernas.

Enquanto isso, Mercader apontou que sendo o único debate confirmado, Harris "vai procurar deixar uma marca forte sobre quem ela é ou o que ela fez". Além disso, destacou que as pessoas gostam do estilo "bombástico" de Trump e que ele tem recebido apoio de democratas "liberais", como Robert Kennedy Jr.

"É por isso que você também não necessariamente verá um Donald Trump extremamente conservador ou radical. Repare que hoje ele está apoiando a aprovação do uso da maconha na Flórida. Viu o que ele disse recentemente sobre fertilização in vitro. Olhe o que ele disse recentemente sobre o tema do aborto. É um Donald Trump que está sendo ele mesmo, o Donald Trump que sempre foi. As pessoas dizem 'não, ele é muito conservador'. A realidade é que não", acrescentou.

Sobre os temas que poderiam ser chave no debate, destacaram o aborto e a imigração.

Segundo Dávila Pernas, em relação ao aborto, “eu acredito que ela será capaz de articular esse tema (do aborto) de uma forma que duas coisas vão acontecer. Ela será capaz de apresentar seus argumentos sobre por que isso foi uma consequência direta de Donald Trump. Na verdade, ele diz orgulhosamente que graças a ele tudo isso aconteceu e que a Suprema Corte dos Estados Unidos está em jogo etc. Então eu acredito que ela será capaz de provocá-la o suficiente para que ela entre em um debate direto, e tenha que defender o que realmente pensa”.

Em questões de imigração, Mercader destacou que "em determinado momento, a administração Biden designou Kamala Harris como responsável principal para lidar com a crise na fronteira, que até hoje é uma crise não resolvida. E é uma crise que, embora ela tenha tentado afirmar publicamente que não, que ela não necessariamente tinha essa responsabilidade, a realidade é que isso foi amplamente divulgado, de que em 2021 isso lhe foi atribuído".

Quais são as regras do debate?

O encontro, que será apresentado pelos jornalistas David Muir e Linsey Davis, terá a duração de 90 minutos. Contará com dois intervalos comerciais. Os candidatos não poderão conversar com seus assessores durante esse tempo.

Uma moeda foi lançada para determinar a localização do pódio dos candidatos e a ordem das declarações finais: Trump ganhou o sorteio e escolheu selecionar a ordem das declarações. O ex-presidente será o último a falar e a vice-presidente escolheu aparecer à direita do pódio na tela.

Tudo o que os candidatos podem ter no púlpito será uma caneta, um bloco de papel e uma garrafa de água.

Não haverá declarações iniciais, as declarações finais terão a duração de dois minutos por candidato.

Quanto ao tema dos microfones, que causou grande agitação, a produção decidiu mantê-los fechados e só serão abertos quando for a vez do candidato falar. Apenas os moderadores poderão fazer perguntas.

Não será permitido fazer perguntas entre si e devem permanecer atrás dos púlpitos durante todo o debate. Os temas e perguntas não serão compartilhados com antecedência.

Os candidatos terão dois minutos para responder às perguntas, dois minutos para refutar e um minuto adicional para fazer acompanhamento, esclarecimentos ou respostas.

Haverá mais debates?

No momento, este é o único debate confirmado entre os candidatos presidenciais dos Estados Unidos.

A CBS News apresentará um debate vice-presidencial na terça-feira, 1º de outubro, entre os candidatos à vice-presidência, o democrata Tim Walz e o senador republicano de Ohio, JD Vance.

O que os candidatos têm feito antes do debate?

Harris está trancada na Pensilvânia: a vice-presidente passou o fim de semana enclausurada em um hotel no centro de Pittsburgh, onde se concentrou em aperfeiçoar respostas concisas de dois minutos, de acordo com as regras do debate.

Trump está em campanha: o ex-presidente tem evitado a preparação tradicional para debates, optando por realizar comícios e eventos.