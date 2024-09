Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam em debate na noite desta terça-feira

Associated Press (AP)

O dia mais esperado pelos democratas chegou. Pela primeira vez, Kamala Harris terá a oportunidade de debater com Donald Trump e, poderíamos dizer, é o dia decisivo a poucos dias das eleições presidenciais. No entanto, de acordo com os candidatos, haverá mais debates nos próximos dias.

O ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris vão se enfrentar em Filadélfia nesta terça-feira, a partir das 22h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo e com tradução simultânea pela GloboNews e CNN para seus assinantes. A CNN abrirá o sinal em seu canal no YouTube.

Quando e onde será o debate?

O candidato republicano e a candidata democrata poderão expor seus planos e visão para sua administração. Os temas a serem abordados são a inflação e a economia, bem como o aborto e a fronteira com o México.

O debate marca um dos primeiros obstáculos importantes para Harris em sua candidatura à Casa Branca em 2024.

Tim Walz e JD Vance

Tanto o senador de Ohio quanto o governador de Minnesota estão se preparando para subir ao palco em um debate de vice-presidente depois de ambos terem aceitado um convite da CBS News em 1º de outubro.

Assim como o debate vice-presidencial, a CBS News ofereceu aos candidatos presidenciais a realização de debates em 17 e 24 de setembro e 8 de outubro, mas nenhum deles aceitou esses convites.

Vance sugeriu que também debateriam no dia 18 de setembro, mas Walz não aceitou essa data.

Harris e Trump vão se encontrar pela primeira vez

Ambos têm dito coisas um do outro durante a campanha, mas esta noite será a primeira vez que eles se verão. Os candidatos têm anos na política, mas seus caminhos nunca se cruzaram.

Quanto tempo vai durar o debate?

Os debates presidenciais costumam durar 90 minutos, incluindo o de hoje à noite.