Justiça de São Paulo aumenta a pena de ex-BBB condenado por estupro

Uma decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou a condenação em 2ª Instância do ex-BBB Felipe Prior pelo crime de estupro. De acordo com reportagem publicada pelo G1, o crime em questão aconteceu no ano de 2014, sendo que a condenação em 1ª Instância aconteceu em julho de 2023. Na ocasião, Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime inicialmente semiaberto.

O novo julgamento aconteceu após o pedido de recurso da defesa do ex-BBB. Após a análise, os desembargadores mantiveram a condenação e ainda acrescentaram outros dois anos à pena. No entanto, o regime inicial de cumprimento de pena foi mantido como semiaberto.

Conforme a reportagem do G1, participaram da decisão os desembargadores Luiz Tolosa Neto, que também é o relator no caso; Ruy Alberto Leme Cavalheiro, revisor, e Márcia Lourenço Monassi. Além do processo já julgado, Prior responde por outros três processos de estupro que correm na Justiça de SP.

Relembre o caso

O crime pelo qual o ex-BBB foi condenado teria acontecido no ano de 2014. Ele e a vítima residiam na Zona Norte de São Paulo e estudavam no mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na época, ele dava caronas a ela e a outra amiga em comum.

Após dar carona à vítima e outra amiga após uma festa universitária em agosto de 2014, Prior teria cometido o crime em questão ao ficar à sós com a vítima, que estava alcoolizada. Depois de deixar uma das mulheres em casa, ele teria parado o carro em uma rua próxima à casa da vítima e começado a beijá-la e “passar a mão em seu corpo, a puxando para o banco traseiro do carro. Ela não conseguiu oferecer resistência ao ato por estar alcoolizada”.

Ao todo, três mulheres denunciaram o arquiteto pelo crime de estupro, sendo praticados em 2014 e 2016, enquanto uma tentativa foi registrada em 2018.