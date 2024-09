As palavras inquietantes que o atirador na escola da Geórgia escreveu para a sua mãe antes do tiroteio

Colt Gray, o adolescente de 14 anos, foi detido como o principal suspeito de ser o atirador do tiroteio que deixou quatro mortos na escola secundária Apalachee, na Geórgia. Ele escreveu uma mensagem perturbadora para sua mãe antes do ataque, que ocorreu na quarta-feira, 4 de setembro.

Charles Polhamus, avô materno do adolescente, disse ao New York Post que sua filha Marcee Gray, mãe de Colt, recebeu uma mensagem do garoto dizendo “Desculpe, mãe”. A mulher estava em sua casa em Fitzgerald, Geórgia, e imediatamente ligou para uma conselheira da escola, alertando sobre uma emergência.

"Eu fui quem ligou para a conselheira da escola... Eu disse que era uma emergência e eles precisavam encontrá-lo imediatamente", disse Marcee à sua irmã Annie Brown, conforme relatado por esta última no The Washington Post.

O meio citado afirma que vários registros de chamadas mostram que a mulher ligou para a escola antes do tiroteio, que ocorreu por volta das 10h20 na Geórgia.

A irmã de Marcee mostrou que ela entrou em contato com a escola às 9h50. As investigações estão em andamento, pois acredita-se que a instituição poderia ter evitado a tragédia, no entanto, há relatos de que a equipe realmente se mobilizou e procurou por Colt, mas o confundiram com outro estudante com um nome semelhante.

Atirador da escola na Geórgia e seu processo

Colt Gray, acusado como adulto por quatro assassinatos, comparece à sala do tribunal de condado de Barrow em sua primeira audiência pelo tiroteio na escola secundária Apalachee AP (Brynn Anderson/AP)

Colt Gray está sendo processado como adulto, pois é o que determina a lei na Geórgia para menores que cometem crimes graves. O adolescente enfrenta quatro acusações de assassinato. Além disso, seu pai, Colin Gray, de 54 anos, está detido, pois foi ele quem deu a arma com a qual o tiroteio na escola foi cometido.

A família de Colt Gray não tem um bom histórico, pois seus pais têm antecedentes de drogas.

O avô materno do suspeito culpou o pai dele pelo que aconteceu e disse que "Colin destruiu" sua família, além de afirmar que "ele merece a pena de morte. É um dos piores narcisistas que já vi".

Até o momento, os motivos pelos quais Colt realizou o tiroteio na escola são desconhecidos.