Helicópteros da Polícia Militar auxiliam no combate aos incêndios florestais em SP

O grupo de combate aos incêndios florestais no estado de SP conta com outros aliados além do Corpo de Bombeiros e brigadistas que atuam no combate ao fogo. Conforme publicado pela Agência SP, as forças de segurança também estão atuando no combate aos focos de incêndio. De forma a complementar o trabalho realizado por terra pelos bombeiros, os helicópteros Águia da Polícia Militar estão atuando como apoio no controle das chamas.

Por conseguirem alcançar áreas de difícil acesso, as aeronaves são altamente eficazes no combate a focos de queimadas inacessíveis por terra. Desta forma, quando existe a necessidade, os Bombeiros ou a Defesa Civil acionam o Comando de Aviação, que avalia o cenário com o uso de helicópteros para depois escolher o método mais adequado para combater o fogo.

Para fazer essa avaliação, é analisado o risco do incêndio e as ferramentas que poderão auxiliar no combate. Ao todo, os helicópteros da PM já auxiliaram no combate a incêndios em 38 cidades do interior do estado desde o dia 08 de agosto.

Como o helicóptero é equipado para combater o fogo?

Em declaração à Agência SP, o capitão Guilherme Wheissghaupt, do Comando de Aviação da Polícia Militar, explicou que é utilizado um equipamento específico para o combate ao fogo. Este equipamento, o “Bambi Bucket”, é um tanque capaz de carregar até 500 litros de água, que é despejado sobre o foco do incêndio.

O tanque também permite uma rápida reposição, visto que pode ser reabastecido em fontes de água próximas, normalmente em lagos, fazendo com que o helicóptero retorne rapidamente ao local para dar continuidade à operação. Outro benefício é a possibilidade de direcionar a aplicação da água.

Desde o dia 08 de agosto, foram realizados mais de 800 lançamentos de “Bambi Bucket” em queimadas registradas no interior de São Paulo, representando um total aproximado de 330 mil litros de água despejados. Até o momento, 10 aeronaves auxiliaram na operação.