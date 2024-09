Queda do avião em Vinhedo: Cenipa divulga relatório preliminar às 14h30

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai divulgar às 14h desta sexta-feira um relatório preliminar sobre a causa da queda do avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto, matando 62 pessoas, entre passageiros e tripulação.

O relatório preliminar deve apresentar algo sobre as duas horas de gravação da cabine do piloto, que foram transcritas e mostram o momento em que o piloto alertou que a aeronave estava perdendo sustentação e o copiloto sugeria “dar mais potência” ao avião minutos antes da queda.

A reunião apresentará dados preliminares sobre o andamento das investigações, mas apenas a análise do áudio da caixa preta não é suficiente para decifrar a causa da queda da aeronave. Um relatório final, de acordo com a FAB, será divulgado posteriormente, juntando os dados do Cenipa com as investigações da Polícia Federal para fechar o caso.

A Polícia Federal está analisando se o avião da Voepass estava com manutenção em dia e se todos os equipamentos de voo estavam em perfeito funcionamento no dia da queda da aeronave. Embora ainda não haja indícios, não está descartado a hipótese de crime culposo por negligência ou imprudência.

O avião da Voepass que vinha de Cascavel, no Paraná, para São Paulo caiu em um condomínio do bairro de Capela, em Vinhedo, com 58 passageiros a bordo e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu.

Testemunhas afirmaram que viram o avião cair de barriga, em espiral, o que indica que o avião perdeu sustentação. Áudios da caixa-preta indicam que nem os pilotos tiveram tempo suficiente para entender o que estava ocorrendo antes do avião cair e pegar fogo, matando a todos.