As autópsias mostram que as vítimas no iate da Sicília morreram de ‘afogamento seco’

Já foram obtidos os resultados de quatro das sete autópsias a serem realizadas nas vítimas do superiate que afundou em uma tempestade na Itália no mês passado. As autoridades indicaram que as mortes foram causadas por ‘afogamento seco’.

ANÚNCIO

Está previsto que na sexta-feira sejam realizadas as autópsias do gigante tecnológico britânico Mike Lynch e de sua filha de 18 anos.

O que é afogamento seco?

O fenômeno, conhecido como ‘afogamento atípico’, ocorre quando as vítimas não têm água nos pulmões, traqueia ou estômago, disse um porta-voz do advogado do capitão do Bayesian, que afundou ao largo da costa do porto siciliano de Porticello em 19 de agosto.

Embora não exista a condição de ‘afogamento seco’ aceita na medicina, o termo é usado para descrever quando os pacientes pioram após um resgate por afogamento ou quando têm muito pouca água nos pulmões.

Isto é o que a Cruz Vermelha dos EUA pensa

A Cruz Vermelha Americana e outras organizações de saúde recomendaram não usar esses termos; as pessoas podem experimentar impactos na saúde após estar na água, mas não é a mesma coisa que se afogar.

A causa da morte dessas quatro primeiras pessoas sugere que "tinham encontrado uma bolha de ar na cabine onde foram descobertos os corpos de cinco das vítimas e tinham consumido todo o oxigênio antes que a bolha de ar se tornasse tóxica devido ao dióxido de carbono", conforme descreve a CNN em seu site.

De quem foram as quatro autópsias?

As autópsias do advogado americano Chris Morvillo, de sua esposa Neda Morvillo, do banqueiro do Morgan Stanley Jonathan Bloomer e de sua esposa Anne Elizabeth Judith Bloomer foram realizadas na quarta-feira pelo Instituto de Medicina Legal do Policlínico de Palermo.

Ainda não há uma data exata para realizar a autópsia em Recaldo Thomas, o chef a bordo do barco, pois sua família mora em Antígua.