Irmã vai visitar Deolane Bezerra na cadeia e é recebida por uma manifestação

As irmãs de Deolane Bezerra conseguiram visitar a empresária no Instituto Bom Pastor, a Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR) ao longo da manhã desta quinta-feira, dia 05 de setembro. Presa durante a “Operação Integration”, da Polícia Civil de Pernambuco, Deolane é investigada pela prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe da empresária, Solange Bezerra, também foi detida.

Dayanne e Daniele Bezerra foram ao local ainda no início da manhã e conseguiram visitar tanto Deolane quanto a mãe. Na saída do local elas atenderam a imprensa que estava presente aguardando por um posicionamento.

Nas redes sociais, Daniele fez questão de compartilhar imagens de uma manifestação que se formou em frente a CPFR pedindo por justiça e pela liberdade de Deolane e sua mãe. Nas imagens, publicadas nos stories, é possível ver um grupo de pessoas com cartazes pedindo pela liberdade da empresária. Outras pessoas carregam placas com a frase “A mãe tá estourada, esquece”, como forma de lembrar a fala da influenciadora e de demonstrar apoio a ela.

No registro, é possível ouvir a voz de Daniele agradecendo a manifestação de apoio: “Obrigada por esse apoio! Muito obrigada”.

Entenda o caso

Detidas em uma ação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, Deolane Bezerra e sua mãe tiveram a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) durante uma audiência de custódia realizada no início desta quinta-feira, dia 05 de setembro.

Em depoimento à polícia, Deolane confirmou receber dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte, que é um dos alvos da ação policial, mas afirmou que o valor era proveniente de contratos de publicidade. Ela reforçou que sua renda mensal, estimada em R$1,5 milhão, é proveniente de atuação profissional como advogada, empresária e influenciadora digital.

Durante seu depoimento ela afirmou que emitia notas fiscais para todos os trabalhos realizados e negou ter envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.