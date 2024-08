Vídeo: jovem relata que viajou sozinha em avião após passageiros ficarem com medo

Vídeo: jovem voa sozinha em avião da Voepass após passageiros ficarem com medo

A influenciadora Hanna Clara viralizou nas redes sociais nesta semana após ter relatado que viajou sozinha em um avião.

Segundo vídeo publicado na última terça-feira (27), a jovem embarcou sozinha após a companhia aérea apresentar diversos atrasos. Os outros passageiros teriam ficado com medo do avião cair ou se acidentar.

“Acabei viajando no avião vazio, porque estava todo mundo com medo desse avião cair. Eu tinha uma conexão de Viracopos até Confins, e o voo estava marcado para 16h. Só que já eram quase sete horas, e o avião ainda não tinha chegado. E o pessoal não parava de remarcar os horários”, explicou Hanna no vídeo.

Vídeo: jovem voa sozinha em avião da Voepass após passageiros ficarem com medo

De acordo com a jovem, após diversas remarcações e horário, o avião chegou por volta de 21h, após ter passado por reparos técnicos, de acordo com a companhia.

Ela diz que foi oferecido aos passageiros duas alternativas, ou aguardar em um hotel ou esperar outro avião. Segundo a influencer ela foi a única que esperou o avião ficar pronto para voar novamente.

“O problema é que ele (o avião) é da Voepass. Sabe aquele que acabou de cair Eu escolhi embarcar. Mas para a minha surpresa eu fui sozinha, no meu avião particular. Estou rindo de nervoso, gente. Foi um voo muito difícil”, disse.

Contudo, nos comentários da publicação muitos usuários comentaram que o avião não pertence à companhia aérea citada. Outras pessoas também citam que um avião não decola apenas com uma passageira e que seria ‘fakenews’.

Confira o registro da influenciadora: