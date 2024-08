Terror e tumultos em um parque da Disney devido à suposta presença de um atirador

‘O lugar mais feliz da Terra’ viveu momentos de terror na noite de quinta-feira, quando dezenas de turistas começaram a correr assustados devido a possíveis tiros de um atirador ativo no parque Magic Kingdom, o primeiro e mais tradicional do Walt Disney World em Orlando, Flórida.

ANÚNCIO

Dezenas de pessoas postaram vídeos nas redes sociais de guardas e policiais tentando controlar a situação e a desordem em algumas lojas.

Qual foi o incidente no Magic Kingdom em Orlando?

De acordo com vários testemunhas, a situação ocorreu durante a noite em uma das lojas da Main Street, a passagem tradicional onde o Magic Kingdom começa, cercada por lojas e com o Castelo da Cinderela ao fundo.

Em uma dessas lojas, começou uma discussão acalorada entre dois convidados, que teve a infeliz coincidência de um balão estourar, causando confusão, medo e terror entre dezenas de turistas.

Uma pessoa escreveu nas redes sociais X que "houve literalmente um tumulto por causa de um atirador suspeito. Fui empurrado e caí. Mães estavam chorando procurando por suas filhas, pessoas estavam se escondendo."

Os guardas e policiais que estão permanentemente destacados no Walt Disney World agiram imediatamente. Além disso, a Orange County Sheriff’s Office tentou acalmar a situação através das redes sociais, declarando: “ALERTA: NÃO há um atirador ativo no Magic Kingdom do Walt Disney World. Houve uma briga e um som de ‘estouro’ foi ouvido, que acreditamos ter sido um balão. Os visitantes começaram a correr e foi assim que começou o rumor do atirador ativo. Não há atirador.”

O incidente ocorreu na hora de fechamento do parque e a polícia ajudou para que os turistas pudessem sair das instalações de forma ordenada.

Em uma breve declaração ao USA Today, um porta-voz da Disney World comentou que "agradecemos a resposta imediata do Orange County Sheriff's Office para avaliar e esclarecer rapidamente a situação. As operações normais foram retomadas e o parque agora está fechado à noite".