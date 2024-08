Chega a nove o número de pessoas detidas sob suspeita de provocar incêndios em SP

Outras duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de provocar incêndios em áreas de vegetação no interior do estado de São Paulo. Conforme publicado pela CNN Brasil, a quantidade total de pessoas detidas chegou a 9 desde que as prisões começaram após os incêndios da última sexta-feira.

ANÚNCIO

De acordo com as novas informações, dois homens, de 35 e 42 anos, foram detidos na última quarta-feira, dia 28 de agosto, na cidade de Franca, interior de São Paulo e um dos locais afetados pelos recentes focos de incêndio ambiental.

A captura dos homens foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que revelou como ocorreu a prisão. Por meio de uma denúncia anônima, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio criminoso em uma região de mata nas proximidades da rodovia Fábio Talarico.

Ao chegarem, as equipes já encontraram o local em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio. No local foram encontrados os suspeitos, sendo que um deles estava com pedaços de vela e um isqueiro. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia.

Outras detenções foram feitas

Até o momento da prisão dos homens, outras sete pessoas já tinham sido presas até a última terça-feira, dia 27 de agosto. As prisões anteriores aconteceram nas cidades de Batatais, São José do Rio Preto, Jales, Guaraci e Salto.

Outros dois homens foram multados pela Polícia Ambiental por acender uma fogueira para limpeza de vegetação. O ocorrido foi registrado na região de Porto Ferreira, interior de São Paulo.

Segundo a legislação brasileira, provocar incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação é considerado um crime ambiental, levando a pena de reclusão de dois a quatro anos e/ou aplicação de multa.

Caso presencie ações deste tipo, denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais de atendimento: