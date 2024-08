Voos do Aeroporto de Guarulhos sofrem atraso após pane no sistema de comunicação

Voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) estão sofrendo atrasados após uma falha de comunicação nesta quinta-feira (29).

Conforme divulgado pelo aeroporto, uma “intermitência no sistema de navegação (GNSS) que é específico para aeronaves” está causando o problema, que afeta algumas empresas aéreas.

Segundo a assessoria do GRU, os sistemas do aeroporto e de navegação aérea seguem operando sem nenhum problema e planos de contingência já foram acionados. Equipes técnicas trabalham no local para solucionar a pane.

Voos foram cancelados

De acordo com o g1, voos das companhias aéreas Gol e Azul foram cancelados na manhã desta quinta após interferências no sinal do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

“Devido à contingência, a companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL”, afirmou a Gol em nota ao site.

Já a Azul confirmou que os voos AD4769 (Guarulhos-Cuiabá) e AD4157 (Cuiabá-Guarulhos) foram cancelados “devido a problemas no sistema de GPS do aeroporto”.

“Os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia”, disse a Azul em nota.

A Latam também informou que sofreu atrasos nas operações, mas que a situação já está controlada.