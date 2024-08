Fisiculturista e estudante: quem é o Mister Pará morto a tiros nesta quarta-feira

Roberto Silva de Souza, o Mister Pará 2023, foi morto a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém, no Pará. Conforme informações do Itatiaia Brasil, Roberto teria sido abordado por dois homens em uma motocicleta que realizaram diversos disparos em sua direção. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 28 de agosto.

De acordo com a reportagem, a Polícia Civil do Pará informou que o caso segue sob investigação policial e que testemunhas devem ser ouvidas na expectativa de esclarecer as circunstâncias do crime. Além disso, perícias complementares serão realizadas no decorrer da investigação.

Em informações preliminares, pessoas comentaram que Roberto foi assaltado há aproximadamente um mês, porém reagiu a abordagem dos assaltantes e passou a ser constantemente ameaçado.

Fisiculturista e estudante

Em suas redes sociais, Roberto fazia questão de compartilhar detalhes de seu dia a dia e de sua dedicação ao fisiculturismo. Além de registros em diversas competições e concursos, o Mister Pará 2023 também se dedicava ao curso de nutrição.

Até o momento, não existem informações precisas sobre os suspeitos ou detalhes sobre o caso, sendo que a Polícia Civil se pronunciou sobre o ocorrido por meio de uma nota na qual reforça seu compromisso em se dedicar às investigações para esclarecer o caso.

“A Polícia Civil do Pará informa que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Roberto Silva de Souza. Testemunhas serão ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.