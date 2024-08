Atleta paralímpica desaparece em Paris antes do início dos Jogos

O Ministério Público francês informou na quarta-feira que uma atleta paralímpica da delegação de Ruanda está desaparecida há mais de uma semana. A atleta paralímpica, que desapareceu em 20 de agosto, deveria participar dos Jogos Paralímpicos que oficialmente começam hoje com a cerimônia de abertura.

De acordo com uma fonte policial, em 20 de agosto por volta das 19h, horário local, uma atleta paralímpica de vôlei sentado deixou o campo de Courbevoie, cidade onde sua delegação está hospedada. "Ela saiu para comer e nunca mais voltou", explicou uma fonte policial.

O que se sabe sobre o desaparecimento da atleta paralímpica em Paris?

O Ministério Público na cidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, responsável pela área de Courbevoie, confirmou na quarta-feira que solicitou “uma investigação por desaparecimento preocupante”.

O Embaixador de Ruanda foi informado dos eventos e viajou pessoalmente, anunciando que um membro da delegação de seu país havia desaparecido na última terça-feira.

Há alguns dias, as autoridades francesas haviam relatado que reorganizaram suas forças, mobilizando 25.000 policiais e gendarmes, 10.000 seguranças privados e 8.000 soldados da 'Operação Sentinela' em preparação para o início dos Jogos, com a cerimônia de abertura marcada para esta quarta-feira.

Isto representa quase metade dos agentes nos Jogos Olímpicos, em linha com o número de atletas e locais.

O tópico da segurança em Paris foi um assunto de discussão antes do início de ambas as reuniões olímpicas e durante os Jogos Olímpicos, que ocorreram no mês passado, algumas irregularidades foram relatadas.

A chama paralímpica foi acesa no último sábado em Stoke Mandeville, Inglaterra, o local histórico de nascimento do esporte paralímpico. Em 29 de julho de 1948, no dia da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Londres daquele mesmo ano, o neurologista alemão Sir Ludwig Guttmann organizou a primeira competição esportiva para veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesões na medula espinhal no Hospital de Stoke Mandeville, com o objetivo de auxiliar em sua reabilitação.

Depois de ser acesa em Stoke Mandeville, a chama cruzou o mar através do Túnel do Canal, marcando o início de uma lendária corrida de revezamento. Vinte e quatro atletas britânicos simbolicamente realizaram a jornada através do túnel e foram acompanhados, no meio do caminho entre o Reino Unido e a França, por 24 atletas franceses para passar adiante a chama e a energia dos Jogos.