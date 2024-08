Pablo Marçal admite que já foi preso e cita Lula: “Uma mancha na minha história”

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) deu mais detalhes, durante entrevista à GloboNews, ocorrida na última segunda-feira (26) sobre sua condenação em 2010 por furto qualificado, em primeira instância.

A condenação fez parte da Operação Pégasus, deflagrada em 2005 pela Polícia Federal e que tinha como objetivo desmembrar uma quadrilha especializada em invadir contas bancárias via internet.

Segundo a Folha de São Paulo, a operação ocorreu nos estados de Goiás, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

Ainda segundo o jornal, a investigação aponta que Marçal fazia a manutenção dos computadores da quadrilha e operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams.

Durante a entrevista, o candidato do PRTB disse que ficou de 3 a 4 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em 2005, mas nega que fazia parte do esquema, mas confirma que fazia a manutenção de computadores de um dos envolvidos.

“[...] Nunca fiquei pagando para bandido, ladrão. Trabalhei para esse cara, foi pastor na igreja que frequentava e tinha nível de confiança. Eu precisava ganhar R$ 350.”

Marçal diz que não se envergonha do ocorrido, e cita o presidente Lula.

“Eu lamento precisar ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, uma mancha na minha história. Não tenho um pingo de vergonha. Ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo, se você quiser pegar uma situação de 20 anos atrás, vamos ter que relembrar o presidente Lula. Todas as vezes temos que relembrar quem teve processo porque o do Lula foi esses dias, agora. Cumpriu cadeia esses dias. Estamos falando de coisa minha 20 anos atrás”.

Durante a entrevista, o empresário e ex-coach também citou suas redes sociais, que foram suspensas a pedido da Justiça Eleitoral, alegando abuso de poder econômico, devido à produção de conteúdo remunerado em forma de ‘cortes’.

“Estão colocando pressão no partido, está todo mundo contra mim e está tudo certo. Derrubaram minhas redes sociais. Tudo contra mim. Estou achando que estou no seriado ‘Todo Mundo Odeia o Cris’. Eu quero ajudar, cresci no trabalho honesto. Aconteceu esse episódio, ganhei R$ 350 e me ferrei. Aprendi demais e odeio injustiça. Não tenho vergonha e já tinha falado na internet.”