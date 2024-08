Harris e Walz terão sua primeira entrevista juntos para a CNN nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, na CNN, acontecerá a primeira entrevista conjunta com Kamala Harris e Tim Walz. Walz é seu companheiro de chapa se ela vencer a presidência dos EUA. A candidata democrata estará com Walz para discutir em detalhes o que foi apresentado na Convenção Nacional Democrata na semana passada.

Primeira entrevista com Kamala Harris e Tim Walz

Dana Bash será a responsável pela entrevista, que irá ao ar às 9 da noite no horário local na quinta-feira. A reunião acontecerá logo antes do candidato à presidência e do candidato à vice-presidência viajarem para a Geórgia, um dos estados mais importantes nas eleições.

Harris terá a primeira oportunidade de falar profundamente desde que Biden desistiu de concorrer a um segundo mandato e a endossou.

Entrevista com a CNN é crucial para Kamala Harris

"Com a entrevista, a campanha extraordinariamente truncada de Harris entra em uma nova fase após a convenção. Sua equipe antecipa um aumento na escrutínio à medida que ela e Walz entram nas últimas semanas antes do início da votação antecipada. Harris também tem se preparado para um debate em 10 de setembro com seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump", escreve a CNN em seu site.

Embora Harris tenha tido a oportunidade de responder a jornalistas, ela não realizou nenhuma entrevista íntima que aprofunde nas propostas que tem como candidata.

Críticas dos republicanos a Harris

No entanto, Harris é alvo de críticas de Donald Trump e J.D. Vance.

“Acho realmente vergonhoso, tanto para Kamala Harris quanto para muitos dos veículos de imprensa americanos que estão participando disso, ter uma pessoa que foi a candidata presumida do Partido Democrata por 17 dias e se recusa a responder a uma única pergunta da mídia americana,” disse Vance em Wisconsin no início deste mês.