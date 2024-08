As mudanças no gabinete de Maduro levantam temores de mais rigidez na Venezuela

O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou mudanças em seu gabinete na terça-feira, um mês após a controversa eleição presidencial, que foi questionada pela oposição e pela comunidade internacional. Essas mudanças aumentam os temores de uma repressão mais dura aos protestos, já que o segundo em comando do partido governante, Diosdado Cabello, foi nomeado para o Ministério do Interior.

Cabello, o primeiro vice-presidente do partido governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), é considerado o homem mais poderoso do país depois do presidente e defende uma busca mais enérgica da oposição, que questionou e protestou contra os resultados eleitorais anunciados pela autoridade eleitoral que declarou Maduro como presidente.

O presidente afirma que venceu a reeleição por mais de um milhão de votos e seu governo desafiou os pedidos dos Estados Unidos, da União Europeia e até mesmo de aliados de esquerda como Brasil, Colômbia e México para publicar os registros de votação que sustentam essa afirmação.

Enquanto isso, a oposição publicou em um site a contagem de 80% das máquinas de votação mostrando que seu candidato, Edmundo González, venceu por uma margem de mais de 2 para 1.

Aos 61 anos, sua influência no governo e nas forças de segurança tem aumentado nos últimos anos à medida que as críticas à gestão do presidente venezuelano diante das dificuldades econômicas e sociais do país têm crescido, mas ele não ocupava nenhum cargo no gabinete até agora. Esse aspecto alimentou comentários sobre sua distância de Maduro.

Grupos de direitos humanos, que denunciaram a repressão nos protestos que se seguiram às eleições de 28 de julho com 2.000 detidos — incluindo jornalistas ou políticos da oposição —, temem que a nomeação de Cabello como Ministro do Interior, responsável pelas forças de segurança, possa fortalecer a abordagem linha-dura contra a oposição.

"Se o novo gabinete é um indicador do que Maduro pretende fazer, a nomeação de Cabello indica que mais repressão está por vir", apontou Juanita Goebertus, diretora das Américas da organização Human Rights Watch, à Associated Press.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos planeja divulgar um relatório na quarta-feira, em Washington, sobre a deterioração da situação na Venezuela durante uma reunião da Organização dos Estados Americanos.

Além das prisões de manifestantes, o sistema de justiça venezuelano convocou o ex-candidato presidencial da oposição para depor em uma investigação criminal por supostamente tentar semear pânico neste país sul-americano desafiando os resultados das eleições.

Na semana passada, o Supremo Tribunal de Justiça certificou os resultados do órgão eleitoral - alinhado com o partido no poder - rejeitando como falsas as contagens de votos publicadas pela oposição.

Maduro anunciou um reajuste no gabinete com o objetivo de “montar uma nova equipe” de ministros para “acelerar e aprofundar as mudanças que o povo precisa”, afirmou o presidente durante uma reunião com representantes de organizações comunitárias locais conhecidas como comunas e conselhos comunais, que fazem parte principalmente da base do PSUV.

Entre os novos nomeados, destaca-se a nomeação da Vice-Presidente Delcy Rodríguez, uma colaboradora próxima de Maduro que manterá essa posição, como a nova Ministra do Petróleo.

Rodríguez substitui Pedro Tellechea, que em janeiro de 2023 foi nomeado presidente da corporação estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e apenas dois meses depois assumiu também o cargo de Ministro do Petróleo após a renúncia de Tareck El Aissami, em meio a uma ampla investigação anticorrupção que levou à sua prisão.

O governante, por sua vez, nomeou Hector Obregón como o novo chefe da PDVSA, que vinha atuando como vice-presidente da empresa petrolífera.

Apesar de ter as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela tem enfrentado um declínio drástico em sua produção há mais de meio século, resultando em escassez de combustível e gás doméstico.

Os críticos do governo atribuem o colapso da indústria petrolífera à má gestão e corrupção na PDVSA durante a administração de Maduro e seu antecessor e mentor, o agora falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Por outro lado, Maduro ratificou 12 ministros em seus cargos. Entre eles, o Ministro das Relações Exteriores Yvan Gil e o Ministro da Defesa, Chefe General Vladimir Padrino López, que ocupa o cargo desde 2014 e é considerado uma figura-chave no apoio militar ao presidente socialista.

Padrino López, de 61 anos, é um dos ministros que faz parte do gabinete de Maduro há mais tempo. Maduro assumiu a presidência em 2013. Ele também é um dos ministros que mais tempo serviu na história do país. Ele assumiu o cargo em 24 de outubro de 2014.

O exército é um dos principais apoios de Maduro. Os oponentes do presidente falharam repetidamente em suas tentativas de obter o apoio das forças armadas para forçar Maduro a renunciar ao poder.

Na reestruturação do governo, os chefes de pastas nos setores produtivo e trabalhista, como Agricultura e Terra, Finanças e Comércio Exterior, Educação e Trabalho, também foram substituídos. - O jornalista da AP Joshua Goodman contribuiu para esta reportagem de Miami.