Polícia Civil prende outro homem suspeito de provocar incêndios no interior de SP

Foi confirmada na manhã desta terça-feira, dia 27 de agosto, a prisão de mais um suspeito de provocar os incêndios registrados no interior de São Paulo entre a sexta-feira (23) e o domingo (25). De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, o homem, detido em São José do Rio Preto, interior de SP, teria iniciado o fogo com uma bituca de cigarro.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (26), após a identificação do homem acusado de atear fogo em um terreno localizado no bairro Higienópolis, em São José do Rio Preto. O homem, de 44 anos, foi flagrado por uma câmera de segurança que registrou o momento em que ele joga uma bituca de cigarro no local.

Apesar de confessar ter atirado a bituca, o homem afirmou à Polícia Civil que não tinha a intenção de provocar o fogo no local. No momento da ação ele estava em uma motocicleta que utilizada para trabalhar e alegou estar apenas “passando pela área quando jogou a bituca no local”.

Imagens de câmeras registraram a ação

Imagens obtidas por meio de uma câmera de segurança mostraram o homem ateando fogo no terreno localizado nas proximidades do Parque Ecológico. É possível acompanhar a chegada do motociclista, o ato de atirar a bituca de cigarro no local e sua fuga. Pouco tempo depois, as chamas no local começam a surgir.

Diante da situação, a motocicleta utilizada pelo homem foi apreendida pela polícia, e ele deve responder em liberdade enquanto aguarda o andamento das investigações. Conforme informações do Metrópoles, o suspeito possui passagens pelos crimes de furto, lesão corporal e uma contravenção penal.

Ao todo, já foram efetuadas ao menos 5 prisões de suspeitos de envolvimento em uma suposta ação coordenada para a realização dos incêndios. Os suspeitos são um homem de 26 anos preso em Guaraci; um idoso de 76 anos preso em São José do Rio Preto por atear fogo em lixo; um homem de 42 anos que ateou fogo na área de vegetação em Batatais; um homem de 27 anos também preso em Batatais; o motociclista de 44 anos preso em São José do Rio Preto.

Conforme informação da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) ao Metro World News Brasil, além das prisões efetuadas, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$15 mil em multas a dois homens, em Porto Ferreira.

Segundo a legislação brasileira, provocar incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação é considerado um crime ambiental, levando a pena de reclusão de dois a quatro anos e/ou aplicação de multa.

Caso presencie ações deste tipo, denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais de atendimento: