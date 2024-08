Fumaça provenientes de incêndios florestais pode continuar tomando os céus de SP

Desde a última sexta-feira, dia 23 de agosto, o estado de São Paulo vem registrando diversos focos de incêndios florestais e uma camada significativa de fumaça nos céus.

Conforme reportagem do portal ‘Metrópoles’, a quantidade de incêndios florestais registrados no mês de agosto representou um recorde em relação com anos anteriores. No último sábado, 24 de agosto, 48 municípios do interior entraram em estado de alerta máximo devido à existência de, ao menos, 21 focos de incêndio ativos.

Apesar das ações da frente fria que chegaram ao país no último final de semana terem sido benéficas para a situação dos incêndios florestais, a possibilidade de novos focos de fogo voltarem a acontecer ao longo dos próximos dias e semanas permanece alta.

De acordo com a reportagem, o tempo frio segue ao longo de terça e quarta-feira, quando o calor volta a aparecer e eleva as temperaturas até os 30ºC no final de semana. Com o aumento da temperatura, a expectativa é de uma nova queda na umidade relativa do ar, levando a intensificação dos alertas para uma nova possibilidade de incêndio.

Incêndios criminosos

Uma vez que a temporada esperada de queimadas ocorre no mês de setembro, as autoridades investigam atentamente os episódios registrados nos últimos dias.

Apesar de uma investigação detalhada e da prisão de 6 pessoas suspeitas de causar focos de incêndio, os órgãos responsáveis pelas investigações não confirmaram, mas também não descartaram a possibilidade de uma ação criminosa orquestrada.

Conforme a legislação vigente, o ato de atear fogo em áreas de mata ou pastagem é considerado um crime ambiental e, uma vez confirmado, pode levar a prisão dos envolvidos e a aplicação de multas que variam conforme a extensão dos danos causados pelo fogo. O valor, específico para queimadas em áreas de pastagem, inicia em R$10.000 por hectare danificado.

Caso presencie ações deste tipo, denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais de atendimento: