Bandidos tentam roubar carro, não conseguem e arrancam anel de vítima com os dentes

Um homem teve a aliança arranca com os dentes por um assaltante nesta terça-feira (27). O caso ocorreu em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, por volta de 6h40.

De acordo com o ‘Metrópoles’, durante um assalto o criminoso pediu que a vítima entregasse o anel, porém o item não estava saindo do dedo. O bandido então utilizou os dentes para puxar o anel. Segundo testemunhas, a ação pode ter sido um arrastão.

Vítima estava com a filha

Ainda de acordo com o site, a vítima do roubo foi um professor que dirigia um Volkswagen Nivus e estava acompanhado da filha no banco do carona.

Ele foi fechado por outro carro, que tinha seis bandidos. Cinco criminosos armados com pistolas teriam saído do veículo e rendido o motorista, que não reagiu e deixou o veículo.

Um dos criminosos tentou fugir com o carro, contudo se confundiu com o câmbio automático e bateu no carro que os assaltantes utilizavam no assalto. O grupo fugiu na sequência.

O professor foi agredido com uma coronhada e celulares e carteiras das vítimas também foram levados.

Segundo a polícia, o HR-V utilizado pelos criminosos havia sido roubado e circulava com outra placa.

Prefeitura de SP: Tabata Amaral promete diminuir furtos de celular em ação que une PM e operadoras

Candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) participou de uma reunião com comerciante da Alobrás (Associação dos Lojistas do Brás) na manhã da última segunda-feira (26).

Entre as propostas apresentadas durante o encontro, a deputada federal disse que um dos focos da campanha é ‘desmontar o esquema de celular’.

“A gente tem um foco muito grande de desmontar esse esquema de celulares olhando para a experiência do Piauí, que reduziu pela metade o número de roubos”, disse Tabata, que estava acompanhada da candidata a vice-prefeita, Lúcia França (PSB).

Para diminuir o número de roubos, a candidata disse que é preciso trabalhar junto com a polícia militar e com as operadoras.

“Encurtando a história, [a ideia] é você trazer as operadoras, rastrear o celular que foi roubado e, com coragem, trabalhar junto com a polícia, para, toda a vez que uma nova linha for ativada, você avisar a pessoa [que comprou] que aquele celular foi roubado e se ela não devolver, ela vai começar a ser investigada.”

Além de devolver o celular para a pessoa roubada, a ideia também é mapear o esquema na região.

“Tem comércio envolvido? Tem box envolvido? A gente vai atrás e a gente vai fechar”, promete Tabata.