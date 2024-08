Unesp anuncia início das inscrições para o Vestibular 2025 e o manual do candidato

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, o Manual do Candidato para o Vestibular 2025. Por meio de tal publicação, os estudantes que desejam pleitear uma das vagas disponibilizadas pela unidade de ensino podem ficar por dentro das informações relevantes referentes ao processo seletivo.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela UOL, serão ofertadas 6.596 vagas distribuídas entre os cursos e campus da Unesp para o ano de 2025. A informação foi previamente divulgada por meio da Resolução nº 49/2024 do processo seletivo publicada no dia 6 de agosto.

Desta forma, os candidatos que desejam tentar uma das vagas devem ficar atentos, pois o período de inscrições para o vestibular começa no dia 04 de setembro e vai até o dia 10 de outubro. A primeira fase do processo seletivo está prevista para o dia 15 de novembro, enquanto a segunda fase acontece entre 08 e 09 de dezembro.

Pedidos de isenção na taxa de inscrição

Os candidatos que desejam solicitar isenção ou redução do valor da taxa de inscrição do Vestibular 2025 podem começar a enviar seus pedidos a partir de hoje. O prazo se encerra no dia 1º de setembro. A solicitação deverá ser realizada pelo portal Vunesp.

Serão considerados aptos a obter a isenção total do valor de inscrição os alunos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuírem os requisitos abaixo:

Tenham estudado na rede pública ou como bolsista integral na rede particular;

Tenham renda média familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (R$2118) por pessoa;

Morem no Estado de São Paulo ou estejam vinculados a uma instituição de ensino com sede no Estado de São Paulo.

Para ter redução nos valores, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:

Estudantes do ensino médio ou curso pré-vestibular;

Renda mensal inferior a dois salários-mínimos ou que estejam desempregados.

O resultado dos pedidos está previsto para ser divulgado no dia 26 de setembro, com recurso aberto até o dia 27 do mesmo mês. O resultado final após a análise dos recursos será publicado em 03 de outubro.v