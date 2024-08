Os dramáticos cinco minutos finais do iate de luxo que afundou na Sicília são narrados

Botes dos bombeiros italianos chegam até um barco com os restos mortais de uma das vítimas do naufrágio do iate Bayesian, em 21 de agosto de 2024, em Porticello, perto de Palermo, ao sul da Itália. (AP Foto/Salvatore Cavalli)

O luxuoso iate Bayesian, avaliado em US$ 40 milhões, afundou em apenas cinco minutos ao largo da costa da Sicília, deixando para trás uma cena de pânico e desespero. O naufrágio ocorreu nas primeiras horas da segunda-feira, 19 de agosto, quando uma violenta tromba d’água atingiu inesperadamente a área, pegando de surpresa os 22 ocupantes da embarcação.

Entre os sobreviventes que conseguiram escapar em um bote salva-vidas estão figuras proeminentes do mundo dos negócios, como Angela Bacares, esposa do magnata da tecnologia britânica Mike Lynch, que não sobreviveu.

De acordo com os relatos dos sobreviventes, o iate afundou em questão de minutos, sem dar tempo aos passageiros de entender o que estava acontecendo.

Detalhes do afundamento do iate de luxo de Mike Lynch revelados

“O iate simplesmente subiu e depois afundou”, explicou um dos sobreviventes ao Dr. Fabio Genco, chefe do Serviço Médico de Emergência em Palermo, conforme relatado pela NBC News. “Nos vimos catapultados para a água sem nem mesmo entender como chegamos lá. Tudo durou entre 3 e 5 minutos.”

Genco acrescentou que os sobreviventes disseram: "todos os objetos estavam caindo sobre eles."

O Bayesian, construído pelo renomado estaleiro italiano Perini Navi, foi considerado uma obra-prima da engenharia naval. Seu design e estrutura, que incluíam um mastro de 76 metros, supostamente o tornavam ‘inafundável’ e um dos mais avançados do mundo.

No entanto, essa promessa de segurança foi posta em questão quando a embarcação foi atingida pelo que se suspeita ter sido um tromba d'água, um fenômeno meteorológico semelhante a um tornado que se forma sobre a água.

Giovanni Costantino, CEO do The Italian Sea Group, proprietário da Perini Navi, descartou qualquer falha de design no iate, sugerindo que a tragédia foi devido a ‘erros humanos’.

A investigação sobre a tragédia nas costas da Sicília continua

Os pesquisadores continuam a analisar as circunstâncias do naufrágio, questionando se o mastro alto poderia ter contribuído para a imersão rápida do navio. O resgate, que durou vários dias, permitiu a recuperação de 15 sobreviventes e dos corpos de sete vítimas, incluindo a filha adolescente de Lynch, Hannah, cujo corpo foi encontrado na sexta-feira.

As autoridades italianas continuam a investigar o incidente, e espera-se que seja realizada uma conferência de imprensa para revelar as conclusões iniciais.

A tragédia do Bayesian deixou uma marca profunda na comunidade internacional, não apenas devido à perda de vidas, mas também pela vulnerabilidade exposta do que era considerado uma fortaleza flutuante.