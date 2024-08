Campanha de Harris supera em muito a de Trump em arrecadação e já soma US$ 540 milhões

Kamala Harris durante o seu discurso de aceitação como candidata presidencial do Partido Democrata na quinta-feira, 22 de agosto, na Convenção Nacional realizada no United Center de Chicago

Mesmo antes do discurso de aceitação de Kamala Harris na quinta-feira à noite no United Center de Chicago, as arrecadações de sua campanha ultrapassaram a marca dos US$ 500 milhões. “Imediatamente após seu discurso, tivemos nossa melhor hora de arrecadação de fundos desde o dia do lançamento”, disse Jen O’Malley Dillon, chefe de campanha da vice-presidente dos Estados Unidos.

Atualmente, o número mais recente é de US$ 540 milhões, muito superior aos US$ 327 milhões em dinheiro relatados pela campanha de Donald Trump no início de agosto.

As doações aumentaram desde que Joe Biden desistiu da candidatura

A equipe de campanha não teve problemas para conseguir simpatizantes que abram suas carteiras desde que o presidente Joe Biden anunciou em 21 de julho que encerraria sua campanha e rapidamente apoiaria Harris.

A equipe de campanha garantiu ter visto um aumento nas doações durante a Convenção Nacional Democrata da semana passada em Chicago, onde Harris e seu companheiro de chapa para a vice-presidência, o governador de Minnesota Tim Walz, aceitaram suas nomeações.

Trump também tem se mostrado um arrecadador de fundos formidável, mas parece estar sendo superado em sua campanha que já dura meses. Os republicanos anunciaram no início deste mês que arrecadaram US$ 138,7 milhões em julho, menos do que Harris conseguiu durante a primeira semana de sua candidatura à Casa Branca.

O’Malley Dillon afirmou que quase um terço das contribuições recebidas durante a semana da convenção vieram de pessoas contribuindo pela primeira vez. Cerca de um quinto dos novos contribuintes eram eleitores jovens e dois terços eram mulheres, grupos que a equipe de campanha considera fundamentais para a vitória de Harris em novembro.

A equipe de campanha de Harris afirmou que também houve um aumento no apoio voluntário à vice-presidente. Durante a semana da convenção, os apoiadores se inscreveram para quase 200 mil turnos de voluntariado para ajudar na campanha.