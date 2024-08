Após um fim de semana frio e chuvoso, São Paulo começa a semana com dia gelado

O paulistano enfrentou chuva e muito frio neste domingo por causa da frente fria que atravessa o estado, e nesta segunda-feira não deve ser muito diferente.

Embora não haja previsão de chuva para hoje, o dia amanheceu bem gelado, com uma madrugada na cada dos 8 graus centígrados, e os termômetros não devem subir muito mais durante o dia. A máxima prevista para esta segunda-feira é de 15º C.

A terça-feira também será bem fria, com temperaturas de até 7º C durante a noite e máximas de 17º C. A partir de quarta-feira o tempo começa a firmar e as temperaturas máximas ficam na cada dos 20 graus. As madrugadas, porém, continuam muito geladas durante toda a semana.

Queimadas

As chuvas que caíram durante o final de semana com a chegada da massa fria ajudaram a apagar os focos de incêndio.

Em função da massa de ar quente que parou sobre o estado nas últimas semanas de agosto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.175 focos de queimada em todo o estado de São Paulo, maior número desde 1998.

NO SUL DO PAÍS

Enquanto São Paulo enfrenta uma frente fria, no sul uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão na Argentina leva aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná muito frio e geada.

Nos três estados as cidades de maior altitude, nas regiões de serra, devem registrar temperaturas abaixo de zero na madrugada dos próximos dias.