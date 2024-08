Veja o tempo de propaganda na TV que cada candidato à Prefeitura de SP tem disponível

O horário eleitoral gratuito na TV e rádio começa na próxima sexta-feira (30), com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, sendo o candidato com mais tempo disponível.

Os candidatos à prefeitura possuem, ao todo, 10 minutos diários, com Nunes pegando a maior parte dele (6 minutos e 30 segundos), o dobro de Guilherme Boulos (PSOL) que vem em segundo.

Confira o tempo de distribuição de propaganda de cada candidata e candidato à prefeito de SP.

1º - Ricardo Nunes (MDB): 6 minutos e 30 segundos;

6 minutos e 30 segundos; 2º - Guilherme Boulos (PSOL): 2 minutos e 22 segundos;

2 minutos e 22 segundos; 3º - José Luiz Datena (PSDB): 35 segundos;

35 segundos; 4º - Tabata Amaral (PSB): 30 segundos - PSB.

Pablo Marçal (PRTB) não tem direito a tempo de propaganda eleitoral gratuita pois seu partido não elegeu o número de deputados federais estabelecido pela lei eleitoral.

Outros candidatos à prefeito também não possuem tempo eleitoral gratuito pela mesma regra.

