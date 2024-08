Turista descobre que foi assediada ao ver imagens de mergulho

Uma turista foi vítima de importunação sexual ao realizar um mergulho em uma das piscinas naturais de Maragogi. Conforme publicado pelo UOL, o crime teria ocorrido há 7 anos, mas somente na última quinta-feira, dia 22 de agosto, a prisão do suspeito foi efetuada.

ANÚNCIO

De acordo com a publicação, o envolvido no caso foi um guia turístico que acompanhava a turista durante um passeio de mergulho com cilindro em uma das piscinas naturais de Maragogi. O homem, de 32 anos, foi flagrado se masturbando enquanto acompanhava a vítima durante o mergulho.

O registro do crime foi feito por um câmera que acompanhou o mergulho. As imagens feitas pelo homem foram utilizadas como parte do processo criminal e ajudaram na identificação do suspeito e na resolução do caso. No vídeo, é possível ver o guia se masturbando enquanto acompanha a vítima.

Ela descobriu o crime após ver a gravação

Segundo a reportagem, a mulher contratou o passeio em um hotel nas proximidades do local. Ela só descobriu a importunação após ver as imagens do passeio.

Diante do ocorrido, a denúncia foi realizada, mas a prisão preventiva do guia envolvido no ato só foi decretada em novembro de 2023 pela Vara de Único Ofício de Maragogi. Na última quinta-feira, 22 de agosto, o homem foi preso pela Polícia Civil de Alagoas sob acusação de importunação sexual.

Conforme o Código Penal Brasileiro, o crime de importunação sexual envolve a prática de ato libidinoso contra alguém com o objetivo “de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros sem anuência”. A pena para tal delito é de um a cinco anos de prisão, mas pode variar em caso de agravantes.