Assim que subiu ao palco sob uma estrondosa ovação de pé na Convenção Nacional Democrata, realizada no famoso United Center de Chicago, Kamala Harris buscou se apresentar ao público americano e esboçar sua visão para liderar os Estados Unidos nos próximos quatro anos.

A vice-presidente exortou os americanos na quinta-feira a se unirem a ela para "traçar um novo caminho para frente" ao aceitar a indicação para a candidatura presidencial democrata, alegando que sua história pessoal e experiência como procuradora a tornavam singularmente qualificada para proteger seus interesses e derrotar o republicano Donald Trump.

O que disse Kamala Harris em seu discurso?

“Com estas eleições, nossa nação tem uma valiosa e breve oportunidade de deixar para trás o rancor, o cinismo e as disputas que dividem a todos do passado”, disse Harris. “Uma oportunidade de traçar um novo caminho para frente. Não como membros de um partido ou de uma facção, mas como americanos”.

O discurso de Harris em Chicago coroa um turbilhão de oito semanas na política americana e destaca a surpreendente mudança radical na sorte dos democratas quando faltam apenas 75 dias para as eleições. Os líderes do partido, que publicamente haviam expressado desespero pela candidatura do presidente após seu desempenho desastroso no debate com Trump, estavam exultantes com a natureza histórica da candidatura de HarJoe Bidenris e suas esperanças fortalecidas para novembro.

Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, se tornou a primeira mulher negra e pessoa de ascendência do sudeste asiático a aceitar a indicação presidencial de um dos dois principais partidos dos Estados Unidos. Se eleita, seria a primeira presidente na história do país.

"Estados Unidos, o caminho que me trouxe aqui nas últimas semanas foi sem dúvida inesperado. Mas estou acostumada com jornadas incomuns", declarou.

Harris falou sobre ter sido criada principalmente por sua mãe depois que seus pais se divorciaram em um pequeno apartamento no leste da baía de São Francisco, e também ter sido criada por amigos e cuidadores que eram "familiares por amor". Ela também detalhou uma parte crucial de sua história política, quando Wanda, sua melhor amiga do ensino médio, confidenciou que seu padrasto abusava dela e foi morar com a família de Harris.

"Essa é uma das razões pelas quais me tornei promotora. Para proteger pessoas como Wanda", disse Harris.

Ao esboçar sua carreira como procuradora, procuradora-geral do estado, senadora e agora vice-presidente do país, Harris disse: “Durante toda a minha carreira, só tive um cliente: o povo”. Enquanto isso, ela indicou que Trump só agiu seguindo os interesses do “único cliente que teve: ele mesmo”.

Por que os delegados estavam de branco no último dia da Convenção?

Quando subiu ao palco, Harris viu um mar de delegadas e simpatizantes democratas vestidas de branco — a cor do sufrágio das mulheres —, o movimento que culminou quando as mulheres americanas garantiram o direito de voto em 1920.

Um ambiente festivo encheu o United Center durante toda a noite. Na plateia lotada estava o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, que dançou e cantou ao ritmo de uma mistura de música pop e rock clássico. A atriz Kerry Washington trouxe ao palco duas das jovens sobrinhas-netas de Harris, com o objetivo de lembrar à convenção como pronunciar corretamente seu nome. Sob o comando das meninas, metade do estádio gritou "coma" e a outra "la".

Harris instou diretamente os republicanos opostos a Trump a deixarem de lado as etiquetas partidárias e a apoiarem ela em vez de Trump.

“Sei que esta noite há pessoas com opiniões políticas diferentes assistindo ao evento, e quero que saibam que prometo ser uma presidente para todos os americanos”, declarou Harris. “Prometo ser uma presidente para todos os americanos, para manter sagrados os princípios constitucionais dos Estados Unidos, os princípios fundamentais, desde o estado de direito e eleições justas até a transferência pacífica do poder”.