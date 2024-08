Discussão por causa do “jogo do tigrinho” termina em morte em Campo Grande

Jogo do tigrinho

Maria Eduarda Souza, de 34 anos, morreu após ser esfaqueada durante uma discussão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conforme informações publicadas pelo G1, a briga teria sido motivada por um desentendimento causado pelo “jogo do tigrinho”.

De acordo com a fala de testemunhas em relato à equipe de polícia que atendeu ao chamado, o responsável por esfaquear a mulher é Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani. Ele fugiu após atacar Maria Eduarda e segue foragido.

No momento do crime a mulher e outros dois rapazes estavam em uma casa quando Douglas chegou ao local e iniciou uma briga com a vítima. A motivação seria uma aposta feita online. Durante a discussão, o homem teria desferido uma facada nas costas de Maria Eduarda.

Ela morreu no local

Diante do ocorrido, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas apesar dos esforços a vítima não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu no local. Apesar da versão apresentada pelas testemunhas, detalhes sobre a discussão não foram compartilhados, somente a motivação para a briga.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, sendo que as investigações deverão ser conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até a publicação desta nota, não foram divulgadas informações sobre o paradeiro do suspeito.

Motivação

Segundo as testemunhas que presenciaram a discussão, a confusão teve início devido a uma aposta online realizada no “jogo do tigrinho”, o Fortune Tiger, que é um cassino online. O objetivo deste aplicativo é realizar uma combinação de três figuras iguais nas fileiras que aparecem na tela, funcionando como uma versão online de um caça níquel.

O “jogo” ficou famoso depois que uma campanha envolvendo diversos influenciadores foi realizada para divulgar a plataforma. Os influenciadores, inclusive, foram investigados pela Polícia Federal durante a “Operação Game Over”.

Vale lembrar que aplicações como o “jogo do tigrinho” não são consideradas legais pela legislação vigente.