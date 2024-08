A fortuna de Kamala Harris nem chega a 1% da de Donald Trump

A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump lideram as pesquisas como os candidatos com a maior intenção de voto para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Suas nomeações mantêm a rivalidade típica que sempre caracterizou seus partidos políticos e, enquanto isso, cada um arrecadou milhões de dólares para suas campanhas. No entanto, ambos têm uma boa fortuna, embora a riqueza de Kamala nem chegue a 1% da fortuna do ex-presidente.

O patrimônio líquido de Kamala Harris está próximo de US$ 8.000.000, conforme relatado pelo El Tiempo com base na Forbes, que especificou que sua riqueza aumentou em US$ 2.000.000 desde 2019, quando assumiu o cargo de vice-presidente. Apenas a propriedade que ela possui em Brentwood, Califórnia, que compartilha com seu marido Doug Emhoff, está avaliada em US$ 4.400.000.

Entre os rendimentos de Harris estão aproximadamente US$ 235.000 que ela ganha anualmente como Vice-Presidente dos Estados Unidos, além de aproximadamente US$ 1.000.000 de pensões estaduais, federais e locais, assim como o dinheiro que seu marido recebe de aposentadoria, investimentos em ações e outros ativos.

Outra fonte de renda para a fortuna de Kamala Harris são suas publicações ‘The Truths We Hold’, um gibi infantil chamado ‘Superheroes Are Everywhere’ e um livro sobre políticas de justiça criminal, ‘Smart On Crime’. A Forbes especifica que apenas com seus livros, a candidata presidencial teve ganhos de cerca de US$ 450.000 em 2021, US$ 80.000 em 2022 e US$ 8.500 em 2023.

Donald Trump e sua fortuna comparados a Kamala Harris

Torre Trump de Nueva York

Por um lado, Donald Trump tem um patrimônio líquido de US$ 6.900.000.000, conforme indicado pela Forbes, enquanto a Bloomberg afirma que é de US$ 7.670.000.000. As fontes de renda do candidato republicano são sua empresa Truth Social, seus clubes, ativos imobiliários e outros.

A Forbes informou que através de sua empresa Truth Social, o ex-presidente ganhou em média US$ 4,6 bilhões em junho passado. Além disso, foi especificado que suas ações na Trump Media and Technology Group aumentaram 32% após a tentativa de assassinato contra ele. Essa empresa, da qual ele possui 114,75 ações, tinha um valor de US$ 3,5 bilhões antes do comício na Pensilvânia onde ele foi baleado.

Um dos ativos mais importantes na fortuna de Donald Trump é a Trump Tower em Nova York, além de três casas na Flórida e o Trump International Hotel em Las Vegas com um valor médio de US$ 1.100.000.000.

Outras fontes de renda vêm de seus seis campos de golfe nos Estados Unidos, três na Europa, seu resort em Miami e um clube em Mar-a-Lago.

Mas para Donald Trump, nem todos são ativos financeiros, o candidato republicano também possui passivos, ou seja, dívidas que, de acordo com a Forbes, totalizam US$ 540.000.000. Após o julgamento em que foi considerado culpado por falsificação de documentos, o juiz ordenou que ele pagasse US$ 454.000.000.