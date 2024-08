Totens de segurança para acionamento da PM começam a ser instalados no centro de SP; veja como funciona

O governo de São Paulo começou a instalação de totens de segurança no centro da cidade. Com o item, é possível que as pessoas entrem em contato diretamente com as centrais de controle e equipes da força de segurança. Com o botão de emergência, a PM é acionada.

Com o projeto-piloto começou a instalação dos equipamentos nas regiões da Rua 25 de Março, da Praça da República e da Cracolândia, nas seguintes localizações:

Esquina das ruas General Couto de Magalhães e dos Protestantes;

Em frente ao Edifício Itália (Praça da República);

Parque Dom Pedro II (25 de Março).

Estrutura do totem

Os totens possuem quatro metros de altura e são equipados com:

Botão de emergência para o acionamento da PM;

Sistema de comunicação para o envio de alertas;

Conjunto de câmeras de monitoramento e leitura de placas.

“Para esse projeto, uma nova funcionalidade está sendo testada em duas das regiões onde os equipamentos estão sendo instalados. Tanto na 25 de Março, quanto na Praça da República, os totens contarão com telas que possibilitam realizar videochamadas diretamente com o centro de operações da Polícia Militar”, explica Edison Endo, diretor da Helper Tecnologia, empresa responsável pelo projeto, ao g1.

Já o o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, diz:

“Os totens vão contribuir diretamente com as atividades de policiamento e patrulhamento na região. Com um conjunto de funcionalidades e serviços, eles fornecerão informações essenciais para fortalecer ainda mais o trabalho estratégico que tem sido realizado na região para combater a criminalidade e garantir a segurança da população”.