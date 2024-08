Saiba quem é Diana, cantora que teve um álbum produzido por Raul Seixas e faleceu hoje, aos 76 anos

Morreu aos 76 anos a cantora Diana, que foi alçada ao estrelado após dar voz à versão brasileira de uma famosa canção de Neil Diamond. Conforme publicado pelo O Globo, a informação foi confirmada pelo filho da cantora, André, que a encontrou já sem vida na casa em que morava, em Araruama, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

A perda foi confirmada por André em suas redes sociais: “Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, e das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil”.

Diana, nome artístico de Ana Maria Siqueira Iório, teve um de seus maiores sucessos produzidos pelo músico Raul Seixas no ano de 1972. No disco, que levava seu nome, ela deu voz ao maior sucesso de sua carreira, a música “Porque Brigamos”, versão em português da música “I Am... I Sad”, de Neil Diamond.

“A voz do amor”

Diana foi casada com Odair José, compositor de outra música que se tornou um sucesso em sua voz, a faixa “Foi tudo culpa do amor”. Enquanto era considerada por uns a nova voz da música romântica no Brasil ao longo dos anos 1970 e 1980, Diana era considerada “brega” pela elite e constantemente tinha suas brigas com o marido expostas nas revistas sobre celebridades.

Em 2001 ela gravou o álbum Diana com 12 faixas inéditas e na sequência modificou seu nome para Diannah. Em 2013 o nome da cantora voltou a ser comentado depois que “Porque Brigamos” foi regravada por Bárbara Eugênica, que rodou o Brasil fazendo shows em homenagem à cantora.

Escute “Porque Brigamos”, faixa responsável por lançar Diana como uma cantora de sucesso nos anos de 1970.