CNU: saiba os critérios utilizado para selecionar quais redações serão corrigidas

Das cerca de 970 mil redações produzidas pelos candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU), somente uma parcela será corrigida pela banca avaliadora do concurso. Conforme reportagem publicada pelo G1, um ranking de candidatos será montado para definir quais provas terão as questões discursivas e redações corrigidas pela banca.

ANÚNCIO

As vagas que compõe os blocos de 1 a 7 de nível superior, possuíam provas com 70 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva referente aos conhecimentos específicos desejados para cada vaga. O bloco 8, com oportunidades de nível médio, teve suas provas formadas por 60 perguntas de múltipla escolha e uma redação.

Desta forma, a correção das questões dissertativas está sujeita ao desempenho de cada candidato na prova objetiva.

Como saber se sua prova discursiva será corrigida ou não?

A correção das provas discursivas e redações está sujeita a alguns critérios dispostos nos editais específicos de cada vaga. Desta forma, os candidatos serão submetidos a critérios de seleção listados abaixo:

Candidatos que acertarem menos de 30% da prova para vagas de nível médio, e menos de 40% para as vagas de nível superior, serão automaticamente eliminados do concurso.

A Fundação Cesgranrio ficará responsável por montar um ranking dos candidatos que não foram eliminados considerando cada cargo e a nota obtida na prova de múltipla escolha.

No caso dos candidatos que concorrem a mais de uma vaga, o nome será listado somente em uma das listas com base na nota e preferências indicadas na inscrição.

A banca realizará a correção apenas de um determinado número de redações e questões dissertativas, seguindo a ordem de ranqueamento dos candidatos.

O número de correções será igual a nove vezes o total de vagas imediatas de cada cargo.

Para cada carreira, ao menos dez provas discursivas serão corrigidas.

Ao todo, é previsto que a banca realize a correção de quase 70 mil textos entre questões e redações, para então classificar os candidatos que devem preencher cada uma das 6.640 vagas.