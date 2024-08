Vaga para o IBGE surpreende ao se tornar a mais disputada no CNU

O título de cargo mais disputado no Concurso Nacional Unificado ficou por conta do cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com especialidade em engenharia civil. Conforme publicado pelo G1, a vaga, alocada no IBGE, contou com 28.534 pessoas inscritas na disputa pela colocação.

Apesar dos números chamarem a atenção, a taxa geral de abstenção no concurso foi de 54,12% dos candidatos, o que pode tornar a concorrência em questão bem menor do que o anunciado anteriormente.

Mas afinal, do que se trata a vaga tão desejada?

A vaga e questão é focada em atividades administrativas, logísticas, institucionais e legais dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O candidato nomeado terá salário inicial de R$8453,00, mas o valor pode sofrer alterações conforme a titulação do candidato. No caso de um especialista, o valor passa para R$8.927,43; um candidato com mestrado receberia R$9.401,86, enquanto um doutorado teria o pagamento estimado de R$10.547,18.

Entre as atividades diárias, o nomeado deverá desenvolver projetos de engenharia, planejar e coordenar a operação e manutenção, orçar, emitir laudo técnico, vistoriar, fiscalizar a execução de contratos de obras, controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados e elaborar normas e documentos.

Além da especialidade em engenharia civil, a mais disputada, a vaga foi oferecida a profissionais de arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica e geoprocessamento.

Na sequência da lista de vagas mais concorridas apareceu a posição de Analista Administrativo, que contempla profissionais de qualquer área do conhecimento. Para tal posição, a relação entre candidatos e vaga era de 25.164,60. Em terceiro lugar, na especialidade de pedagogia, apareceu a vaga de técnico em assuntos educacionais, que contou com 22.131 concorrentes.

O gabarito oficial das questões do CNU foi divulgado nesta terça-feira, dia 20 de agosto, e o prazo para recursos sobre as questões se encerra nesta quarta-feira (21).