Professora fica ferida após ser feita refém por aluno de 16 anos

Uma professora passou aproximadamente 1h30 sendo refém de um estudante de 16 anos. Conforme reportagem do G1, o caso ocorreu em uma escola pública de Planaltina (DF), na tarde desta quarta-feira, dia 21 de agosto. O caso foi confirmado pela Secretaria de Educação que também revelou ter mobilizado a Polícia militar e a Polícia Civil para atender à ocorrência.

O estudante de 16 anos teria entrado no local portando uma faca e rendeu a professora, que foi liberada após 1h30 de negociações. Por sua vez, o adolescente agressor foi apreendido e levado para a Delegacia da Infância e da Adolescência da Asa Norte.

Informações posteriores revelaram que o adolescente chegou a frequentar apenas um dia de aula no turno diurno, sendo transferido para o período noturno por conta de sua idade. Mesmo após a transferência, ele apenas frequentou dois dias de aula na unidade.

Entenda como ocorreu a ação

Segundo testemunhas, o jovem chegou na escola pedindo dinheiro, mas a Secretaria de Educação afirma que ele “aproveitou a entrada dos alunos do turno vespertino para acessar a unidade”.

Apesar das negociações, a ação foi encerrada depois que a professora conseguiu aproveitar uma oportunidade para sair da mira do adolescente. Ela sofreu um corte superficial no rosto e recebe atendimento médico. Outros estudantes não foram feridos na ação.

Conforme a reportagem, um tio do jovem foi chamado para comparecer ao local e auxiliar nas negociações. Em declaração, o tio afirmou não entender o que o sobrinho foi fazer no local durante o período de aulas da tarde sendo que estuda no período noturno. Segundo a homem, o jovem morava no Piauí e se mudou a pouco tempo para o Distrito Federal. Ele não soube informar o que poderia ter motivado a atitude do estudante.