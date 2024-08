Os passageiros do iate ‘Bayesian’ estavam celebrando após uma grande vitória legal

O luxuoso iate ‘Bayesian’, de propriedade do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, tornou-se cenário de uma tragédia na costa italiana da Sicília. O que começou como uma celebração privada para comemorar a vitória legal de Lynch se transformou em um desastre quando a embarcação afundou devido a uma tempestade inesperada.

O incidente deixou um morto e seis desaparecidos, incluindo Lynch. O ‘Bayesian’, um iate de 56 metros avaliado em mais de US$ 40 milhões de dólares, estava equipado com suítes luxuosas e tinha uma tripulação de dez pessoas. No entanto, as características que tornaram este iate um símbolo de opulência também podem ter contribuído para o seu trágico fim.

A celebração do bilionário Mike Lynch terminou em tragédia

O grupo de convidados, composto por advogados, amigos e familiares de Lynch, havia se reunido para celebrar a conclusão de um julgamento por fraude que durou 13 anos.

Lynch havia vendido sua empresa Autonomy para a Hewlett-Packard por US$ 11 bilhões em 2011 e conseguiu ser absolvido das acusações de fraude que enfrentava nos Estados Unidos.

Um dos convidados era o famoso advogado de Nova York Chris Morvillo, que na verdade representou Lynch neste caso e que estava a bordo com sua esposa Neda, proprietária de uma loja de joias de luxo. Ambos estão entre os desaparecidos.

A lista de desaparecidos também inclui uma filha de Lynch, e o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, juntamente com sua esposa.

O mastro de alumínio mais alto do mundo, um elemento distintivo do barco, pode ter sido um fator decisivo em seu naufrágio durante a tempestade feroz. O desastre ocorreu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando um tromba d'água atingiu o iate enquanto ele estava ancorado perto do porto de Porticello, na Sicília.

Apesar dos esforços da tripulação para manter o barco à tona, o ‘Bayesian’ foi arrastado pelo mar agitado e desapareceu sob as ondas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar em um bote salva-vidas, incluindo uma menina de um ano, enquanto outros, incluindo Lynch, ainda estão desaparecidos.

As autoridades estão trabalhando contra o relógio

As autoridades italianas, juntamente com equipes de mergulho, continuam a busca pelas pessoas desaparecidas, mas as chances de encontrá-las com vida diminuem a cada hora que passa. Segundo especialistas, sobreviventes podem estar presos em bolsões de ar dentro do iate afundado, mas acessar o interior da embarcação é difícil.

Este trágico evento põe fim ao que deveria ter sido um momento de triunfo para Mike Lynch, cujo nome tinha sido associado a um dos casos legais mais prolongados e complicados da história recente. Agora, em vez de celebrar sua vitória legal, o mundo aguarda ansiosamente notícias sobre o destino das pessoas desaparecidas.